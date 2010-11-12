В Херсонской области на начало ноября запасы зерна сократились на 32%

В Херсонской области запасы зерна на 1 ноября текущего года на 31,7% меньше по сравнению с показателем на 1 ноября 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, на 1 ноября т.г. на предприятиях, которые занимались хранением и переработкой зерновых и масличных культур, было в наличии 313,5 тыс .т зерновых культур, в том числе пшеницы – 208,9 тыс. т (на 34,8% меньше), кукурузы – 48,4 тыс. т (в 1,8 раза больше), ячменя – 27,1 тыс. т (на 72,8% меньше), риса – 10,8 тыс. т (на 30,1% больше), а также семян подсолнечника – 200,3 тыс. т (в 1,7 раза больше), сои – 77,3 тыс. т (на 28% больше), рапса – 14,2 тыс. т (на 37,9% меньше).

Из общего количества зерна непосредственно на предприятиях, которые занимаются хранением, было в наличии 209,5 тыс. т зерновых культур.

С начала года на хранящие и перерабатывающие предприятия поступило 990,9 тыс. т зерновых культур, в том числе 651,2 тыс. т пшеницы, 156,7 тыс. т кукурузы, 132,9 тыс. т ячменя, 638,5 тыс. т семян подсолнечника, 210,7 тыс. т сои, 124,9 тыс. т рапса, 15,8 тыс. т риса.

Из общего количества зерна переработано в муку, крупы, комбикорма 218,6 тыс. т (или 22,1% от общего количества). Также из общего количества подсолнечника переработано в масло на 9,5% меньше, чем год назад, - 349,4 тыс. т (54,7%). В то же время переработка сои увеличилась к прошлогодним показателям на 48,6% - до 94,4 тыс. т (44,8%).