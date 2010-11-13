Минэкономики опубликовало перечень компаний, получивших квоты на экспорт зерна

Министерство экономики Украины опубликовало перечень компаний, получивших квоты на экспорт зерна.

Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

В частности, распределено 1 млн. 481,8 тыс. т кукурузы между 25 компаниями. Среди компаний, объем квот которых самый большой, - ООО СП «Нибулон» (307,4 тыс. т, или 20,7% от общего объема распределенных квот), ООО «Кернел-Трейд» (276,08 тыс. т, 18,63%), предприятие «СЕРНА» (169 тыс. т, 11,4%).

Из 500 тыс. т пшеницы (заявки были на 544 тыс. т), распределенных между 14 предприятиями, наибольшие квоты получили ООО «Серна» (117,04 тыс. т), ООО «Кернел-Трейд» (104,3 тыс. т), «Сантрейд» (65,05 тыс. т), «Нибулон» (46,08 тыс. т).

Кроме того, 200 тыс. т ячменя (заявлено 224,3 тыс. т) распределены между 7 компаниями. Наибольшие объемы у предприятий: «Серна» (45,78 тыс. т), ООО «Кернел-Трейд» (55,73 тыс. т,), «Сантрейд» (41,08 тыс. т), «Нибулон» (26,95 тыс. т).

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство экономики Украины распределило квоты на экспорт зерновых в объеме более 2 млн. тонн.

Было подано 75 заявок от субъектов хозяйствования на экспорт кукурузы, пшеницы, ячменя. Заявок на экспорт ржи и гречки не поступало.

По кукурузе общий объем утвержденной квоты составляет 2 млн. тонн, поэтому комиссия удовлетворила все поступившие заявки на ее экспорт. Квота на экспорт пшеницы установлена в объеме 500 тыс. тонн, поэтому принято решение пропорционально уменьшить все поданные заявки на коэффициент 1,09.

Квота на экспорт ячменя утверждена в объеме 200 тыс. тонн, поэтому комиссия приняла решение пропорционально уменьшить все полученные заявки на коэффициент 1,12.

Из указанного объема полученных заявок вычтены объемы зерна, которые находились на кораблях и были экспортированы вне квоты.

Первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА сообщил, что после опубликования решения комиссии результаты будут направлены в Министерство экономики, которое на протяжении 7 дней должно принять решение о выдаче лицензий на утвержденный объем квот. При этом он подчеркнул, что, учитывая необходимость, министерство ускорит рассмотрение и выдачу лицензий, и, заверил А.МАКСЮТА, лицензии будут выданы на протяжении 1-2 дней.

Напомним, 4 ноября т.г. Минэкономики объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Прием заявок продолжается с 4 ноября по 18 ноября 2010 года включительно.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета Министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензий на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной в Министерство экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.