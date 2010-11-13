Оснований для подорожания хлеба в Сумской области – губернатор

Председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ заявляет, что в регионе нет оснований для подорожания хлеба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

Ю.ЧМЫРЬ остро отреагировал на попытки производителей хлеба повысить цену на свою продукцию. "В этом году в Сумской области собрано 1,5 млн. тонн зерна, в том числе 500 тысяч тонн пшеницы, что является гарантией продовольственной безопасности региона. В области создан трехмесячный запас зерна – 45 тысяч тонн, а потому оснований для повышения цены на хлеб нет", – подчеркнул губернатор.

Ю.ЧМЫРЬ поручил государственной инспекции по контролю над ценами в Сумской области и территориальному отделению Антимонопольного комитета держать данную ситуацию на контроле.