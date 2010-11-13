АМКУ возбудил дело в отношении ГП «Хлебная база № 83»

Черниговское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) возбудило дело в отношении ГП «Хлебная база № 83» ГАК «Хлеб Украины» за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба АМКУ.

Как выяснило отделение, предприятие установило экономически не обоснованную стоимость услуги по переоформлению зерна с одного владельца на другого. Расследование по делу продолжается.

Кроме того, сумское областное территориальное отделение Комитета возбудило дело в отношении ОАО «Ахтырский хлебокомбинат» и шестерых физических лиц - предпринимателей по признакам антиконкурентных согласованных действий. Как выяснило отделение, в течение июля-августа этого года хлебокомбинат и предприниматели без объективных на то причин установили одинаковые оптово-отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Расследование по делу продолжается.