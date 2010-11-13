Украина ожидает получить от ЕС квоту на экспорт зерновых в 1,2 млн. тонн

Украина намерена получить от Европейского Союза квоту на экспорт зерновых в 1,2 млн. тонн ежегодно.

Об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Всемирный банк нам рассчитал, что мы имеем право претендовать на экспорт без квот 1,2 млн. тонн зерна в ЕС. В целом зерновых. И мы эту позицию озвучили. И комиссар по торговле Карел де ГУХТ подтвердил, что следующие раунды переговоров будут направлены на сближение наших принципиальных позиций”, - сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшний день Евросоюз в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли с Украиной предлагает квоту на экспорт в ЕС только 200 тыс. тонн зерновых в год.

“Но после сегодняшней встречи я понял, что мы сможем найти понимание и увеличить квоту на ввоз зерновых в ЕС”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

В ходе однодневного визита в Брюссель Н.ПРИСЯЖНЮК встретился с комиссарами ЕС по вопросам торговли К. де ГУХТОМ и по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом ЧИОЛОШОМ. Кроме того, он провел встречи с представителями Ассоциации зернотрейдеров и Ассоциации производителей масличных культур.