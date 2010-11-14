Украина в переговорах с Евросоюзом отстаивает сохранение пошлины на экспорт семян подсолнечника

Украина в переговорах с Европейским Союзом отстаивает сохранение пошлины на экспорт семян подсолнечника.

Об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Мы спросили, насколько выгодно будет ЕС, если мы откажемся от экспортной пошлины на семена подсолнечника? Согласно аналитике, эти семена не пойдут в Европу, они пойдут в третьи страны. 80% семян подсолнечника перерабатывают компании европейского происхождения. Кто от этого выигрывает?”, - спросил министр.

Он отметил, что такая позиция была воспринята комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом ЧИОЛОШОМ.

“Решено было просчитать и потоки семян подсолнечника, и экономические выгоды для обеих сторон. Чтобы не вышло так, что мы сошлись, как в басне, на узкой кладке, а от этого кто-то выигрывает третий”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине действует экспортная пошлина на семена подсолнечника в 12%, котораяе будет снижена до 10% до 2012 года.

12 ноября Н.ПРИСЯЖНЮК в ходе однодневного визита в Брюссель встретился с комиссарами ЕС по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ и по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Д.ЧИОЛОШОМ.

Кроме того, министр провел встречи с представителями Ассоциации зернотрейдеров и Ассоциации производителей масличных культур.