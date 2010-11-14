Кабмин планирует в следующем году увеличить компенсацию процентов по кредитам аграриям

Кабинет министров планирует в следующем году увеличить компенсацию процентов по кредитам аграриям.

Об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“В следующем бюджетном году мы выбрали две таких темы: развитие растениеводства и развитие свиноводства и молочного животноводства. И как раз в этих сегментах мы будем мотивировать техническое переоснащение”, - сказал министр.

“Здесь будет и компенсация процентов по кредитам, при этом мы предложили, и Кабмин одобрил две учетные ставки НБУ. До этого была одна. А в свиноводстве и молочном животноводстве это компенсация 50% расходов на средства производства, то есть на строительство ферм”, - добавил он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, правительство планирует заложить в проект бюджета на 2011 год 1,3 млрд. грн. на компенсацию процентов по кредитам, а также 1 млрд. грн. – на компенсацию строительства ферм.

Он также отметил, что министерство завершает подготовку методики оценки расходов на строительство ферм во избежание злоупотреблений.

“Мы имеем сейчас расчеты, сколько мы можем иметь затрат на одно корово-место. Наши расценки, европейские.... чтобы была средняя цена”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

12 ноября Н.ПРИСЯЖНЮК в ходе однодневного визита в Брюссель встретился с комиссарами ЕС по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ и по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом ЧИОЛОШОМ.

Кроме того, министр провел встречи с представителями Ассоциации зернотрейдеров и Ассоциации производителей масличных культур.