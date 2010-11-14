МинАП планирует внедрить на 3-5 лет украинские и европейские стандарты качества продукци

Министерство аграрной политики Украины планирует внедрить на 3-5 лет двойные стандарты качества сельскохозяйственной продукции: украинские и европейские.

Об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Гармонизация санитарных и фитосанитарных стандартов со стандартами ЕС для нас очень важна. Поскольку, например, по стандартам молока, сейчас в ЕС стандарты высокие, в Беларуси стали выше и в России выше. То есть, у нас самые низкие стандарты”, - сказал министр.

“Что может произойти, если мы через месяц введем новые стандарты? Может произойти катастрофа. И позиция наша такова, и ЕС нас поддержал, - это введение двух стандартов параллельных. Например, на протяжении 3-5 лет будут действовать два стандарта: европейский и украинский. И производитель сам выбирает, по какому стандарту ему работать”, - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что введение одновременно двух разных стандартов лучше, чем постепенное повышение своих стандартов до уровня Европейского Союза.

“Постепенное повышение стандартов - это порочный путь, поскольку каждое изменение стандартов - это процедура дорогая и долгосрочная. Поэтому параллельные два стандарта - это правильно”, - сказал министр.