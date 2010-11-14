Украина ожидает открытия в следующем году филиала Чикагской или Европейской агробиржи.

Об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Думаю, что к следующему урожаю мы будем иметь уже биржу, или это будет филиал Чикагской биржи или Европейская (Евронекст – УНИАН)”, - сказал он.

Министр отметил, что представители этих бирж уже направили своих представителей в Украину.

“Представители Чикагской биржи закончили буквально три недели назад и до 25 ноября должны подать свои предложения. Европейская биржа также до 1 декабря должна подать свои предложения относительно создания зерновой биржи”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что предложения будут представлены правительству для содействия в создании биржи.

По словам министра, сегодняшнее биржевое законодательство Украины достаточно хорошее, хотя и не выполняется в полной мере. Вместе с тем, он добавил, что Украине надо будет одобрить закон об аграрном страховании. “Но он у нас уже наработан, уже прошел первое чтение”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его мнению, создание аграрной биржи уменьшит напряженность между зернотрейдерами и правительством, и, в частности, уменьшит существенные обвинения в адрес правительства в попытке слишком сильно регулировать рынок.