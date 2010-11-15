В Кировоградской области в январе-октябре производство мяса увеличилось на 7%

В январе-октябре т.г. хозяйства всех категорий Кировоградской области увеличили производство мяса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 6,5% - до 47,6 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Также за отчетный период на 10,2% увеличилось производство яиц – до 429,2 млн. шт. В то же время, на 0,6% сократилось производство молока – до 308,1 тыс. тонн.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в январе-октябре 2010 года составил 103,6%, в том числе, у сельхозпредприятий – 106,7%, в хозяйствах населения – 100,6% (за аналогичный период прошлого года соответственно 91,6%, 85,7%, 98,3%).