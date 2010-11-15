Аграрии Житомирской области за январь-октябрь закупили 260 единиц новой техники

Аграрии Житомирской области за январь-октябрь т.г. закупили 260 единиц новой техники на 78 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что техника закуплена за собственные средства аграриев и госсредства для обновления машинно-тракторного парка.

В частности, на условиях финансового лизинга приобретено 10 единиц новой техники.

При этом, за 2009 год аграрии Житомирской области при отсутствии господдержки закупили техники более 213 единиц на 63 млн. грн. А в 2008 году благодаря господдержке житомирские аграрии приобрели свыше 500 единиц новой современной техники более чем на 150 млн. грн.