Аграрии Житомирской области за январь-октябрь закупили 260 единиц новой техники
09:35, 15 ноября 2010Агро
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Аграрии Житомирской области за январь-октябрь т.г. закупили 260 единиц новой техники на 78 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, что техника закуплена за собственные средства аграриев и госсредства для обновления машинно-тракторного парка.
В частности, на условиях финансового лизинга приобретено 10 единиц новой техники.
При этом, за 2009 год аграрии Житомирской области при отсутствии господдержки закупили техники более 213 единиц на 63 млн. грн. А в 2008 году благодаря господдержке житомирские аграрии приобрели свыше 500 единиц новой современной техники более чем на 150 млн. грн.
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