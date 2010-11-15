В Сумской области агропроизводство сократилось на 11%

Объем производства продукции сельского хозяйства Сумской области за январь-сентябрь 2010 г. во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах 2005 г.) составил, по расчетам, 2 млрд. 268,0 млн. грн

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, производство валовой продукции в области по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. уменьшилось на 11,0%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности – на 20,9%, в хозяйствах населения - на 4,3%. Удельный вес производства валовой продукции Сумской области в общеукраинском объеме составляет 2,9%.

Среди регионов Украины область занимает 22 место по темпу изменения производства, 19 место - по объему производства, 13 место – по производству сельхозпродукции в расчете на одного человека.