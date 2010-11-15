В Житомирской области за 10 месяцев производство сои увеличилось на 59%, картофеля на 10%

В Житомирской области за десять месяцев т.г. к аналогичному прошлогоднему показателю производство сои выросло на 59%, картофеля – на 10%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что по состоянию на 11 ноября т.г. в сельхозпредприятиях региона собрано 60,9 тыс. тонн сои, что на 22,6 тыс. тонн или на 59% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Хозяйствами Житомирской области на указанную дату также накопано 1 млн. 165,8 тыс. тонн картофеля, валовое производство которого увеличено к аналогичному прошлогоднему периоду на 82 тыс. тонн или на 10%.

Также в регионе под урожай 2011 года уже провели обработку грунта на зябь на площади 228,4 тыс. га, что на 33,5 тыс. га больше, чем в 2009 году.