«Концерн Хлибпром» погасил облигации серий В и С на 17 млн. грн.

ПАО «Концерн Хлибпром» своевременно и в полном объеме погасил пятилетние облигации серий В и С на сумму 17 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Выкуп облигаций завершился по серии В 4 октября 2010 г., по серии С – 4 ноября 2010 г. На дату погашения облигаций ставка купона составляла по облигациям серии В - 17% годовых, по облигациям серии С - 25% годовых.

На данный момент в обращении находятся облигации компании серии Д на сумму 50 млн. грн.

Именные процентные облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая были выпущены в сентябре 2005 года двумя сериями (В и С) в количестве 17 тыс. штук на общую сумму 17 млн. грн. Платежным агентом компании выступил банк “Универсальный”.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн Хлибпром» - один из крупнейших производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Основная деятельность - производство и реализация хлеба, замороженных и кондитерских изделий. Производственные мощности компании расположенные в 5 областях Западной и Центральной Украины. «Концерну Хлибпром» принадлежат торговые марки – «Хлибна хата» (хлеб и хлебобулочная продукция) и «Намынайко» (горячая выпечка в местах продажи).