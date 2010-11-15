В Житомирской области производство сахарной свеклы выросло на 54%

В Житомирской области производство сахарной свеклы за январь-октябрь текущего года увеличилось к аналогичному прошлогоднему показателю на 54% или на 104,5 тыс. тонн – до 298 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что уборка сахарной свеклы в регионе завершена на прошлой неделе. Средняя урожайность сахарной свеклы в регионе составляет 225 ц с га. Темпы уборочных работ превысили прошлогодние на 7 %.

Собранная свекла уже поступила для переработки на заводы региона - ОАО "Сахарный завод имени Цюрупы" Попельнянского района и сахарный завод ОАО "Червонский цукровик" Андрушевского района.