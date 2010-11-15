В Украине озимые посеяны на 97% прогнозируемых площадей

В Украине по состоянию на 15 ноября всеми категориями хозяйств посеяно 8,223 млн. га озимых зерновых культур, что составляет 97% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

В том числе, озимые на зерно посеяны на площади 8,153 млн. га, что составляет 97% от плана.

Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 6,628 млн. га, что составляет 99% от прогноза, рожь – на 323 тыс. га (94%), ячмень – на 1,2 млн. га (87%).

Посев озимого рапса проведен на площади 1,034 млн. га, что составляет 85% от прогноза.

В министерстве напомнили, что прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8,5 млн. га, в том числе, пшеницы – 6,8 млн. га, ржи – 345 тыс. га, ячменя – 1,4 млн. га.