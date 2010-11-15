Аграрии собрали 41 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 12 ноября т.г. аграрии Украины обмолотили 14,5 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (99% от плана) и намолотили 41,121 млн. тонн зерна.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что средняя урожайность составляет 28,3 ц/га.

По информации министерства, кукуруза на зерно убрана с площади 2,6 млн. га (96% от плана), получено 11,689 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 45,7 ц/га. Рис собран с площади 29,3 тыс. га (99%), получено 164,1 тыс. тонн, средняя урожайность – 56 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 4,4 млн. га (99%), получено 7,1 млн. тонн семян, средняя урожайность – 16 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 484 тыс. га (97%), накопано 14,4 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 297 ц/га.

Соя убрана с площади 1 млн. га (97%), получено 1,6 млн. тонн семян, средняя урожайность – 16 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн.

В текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам МинАП, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.