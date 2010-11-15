Завтра в Украине без осадков, днем 14-19° тепла
13:50, 15 ноября 2010Агро
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Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей 10-14°; днем 14-19°, в Крыму 20-24°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 12-17°.
В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.
Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 14-19°, в Киеве ночью 6-8° тепла, днем - 16-18°.
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