В Тернопольской области в октябре больше всего подорожали яйца, молоко и сыр

В Тернопольской области в октябре т.г. больше всего подорожали яйца, молоко и сыр, подешевели – рыбопродукты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, на потребительском рынке региона в октябре, по сравнению с сентябрем, цены на яйца выросли на 12,7%. Молоко подорожало на 7,6%, сыр и мягкий сыр (творог) – на 6,2%.

Вместе с тем, рыба и рыбопродукты подешевели на 2,2%, в частности, живая рыба – на 5,1%.

В целом на потребительском рынке области в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. На 1,4-2,5% подорожали масло и жиры, хлеб и хлебопродукты, овощи. Мясо и мясопродукты подешевели на 0,6% за счет снижения цен на свинину на 3,4%.

Цены на алкогольные напитки, табачные изделия выросли на 2,1%, из них табачные изделия – на 3,6%, алкогольные напитки – на 0,9%.

Одежда и обувь подорожали на 0,9%. Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8%. В сфере отдыха и культуры повышение цен на 1% состоялось за счет подорожания услуг кинотеатров на 7,6%.

Подорожание услуг образования на 0,3%, в первую очередь, предопределено повышениям платы за учебу на курсах на 2,1%. На 0,9% подешевели услуги в сфере связи.

Справка УНИАН. В октябре индекс потребительских цен в Тернопольской области сравнительно с сентябрем составил 100,6%, с начала года – 107,1%

Индекс потребительских цен в первом квартале составил в области 103%, в первом полугодии полугодия – 102,2%, в третьем квартале – 106,4%.