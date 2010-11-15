«Мироновский хлебопродукт» приобрел три агропредприятия в Хмельницкой области

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, приобрело 100% акций ООО «Старт», ООО «Баланс» и кооператива «Украина», занимающихся выращиванием зерновых в Хмельницкой области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, это приобретение добавит МХП 12 тыс. га земли, которые войдут в состав одного из растениеводческих предприятий ОАО «Мироновский хлебопродукт» – ЗАО «Зернопродукт МХП».

“Это поглощение станет следующим шагом в реализации нашей стратегии увеличения земельного банка. Мы рассчитываем увеличить наш земельный банк до 400 тыс. га в ближайшие несколько лет, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на кукурузу и подсолнечник, увеличивая в то же время внешние продажи зерна”, - заявил председатель правления МХП Юрий КОСЮК.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебпродукт» - один из крупнейших производителей курятины. Основные направления деятельности группы – птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, готовых продуктов питания, масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса), а также другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

На конец 2010 года производственные мощности МХП составляют 350 тыс. тонн курятины в год. Однако с введением в эксплуатацию птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой сейчас продолжается, производственные мощности МХП вырастут до 550 тыс. тонн курятины в год.

На конец года земельный банк компании достигнет 300 тыс. га.

Компания представляет ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 75% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 25% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.