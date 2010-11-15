МинАП прогнозирует урожай зерна в этом году в объеме 39,6 млн. тонн

По уточненным данным регионов на 4 ноября 2010 г., производство зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств в весе после доработки ожидается на уровне 39,6 млн. тонн, что на 6,5 млн. тонн меньше против прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

По данным МинАП, прогнозируемый валовой сбор пшеницы составит 17,2 млн. тонн (на 3,7 млн. тонн меньше прошлогоднего); ячменя – 8,7 млн. тонн (на 3,2 млн. тонн меньше); ржи - 496 тыс. тонн (меньше на 457 тыс. тонн); овса - 489 тыс. тонн (меньше на 242 тыс. тонн); гороха - 477 тыс. тонн (на уровне 2009 г.); кукурузы - 11,6 млн. тонн (на 1,1 больше 2009 г.); гречихи - 148 тыс. тонн (на 40 тыс. тонн меньше); проса – 118 тыс. тонн (на 21 тыс. тонн меньше).

Из группы технических культур ожидается: производство подсолнечника – 6,8 млн. тонн (на 0,5 млн. тонн больше 2009 г.); сои - около 1,6 млн. тонн (на 0,6 млн. тонн больше), рапса – 1,5 млн. тонн (на 400 тыс. тонн меньше), сахарной свеклы - в пределах 14,2 млн. тонн (на 4,2 млн. тонн больше).

Производство картофеля прогнозируется на уровне 18,9 млн. тонн (на 0,7 млн. тонн меньше 2009 г.), а овощей на уровне 7,5 млн. тонн (на 0,8 млн. тонн меньше).