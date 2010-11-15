Зернотрейдеры готовят иски - есть нарушения при получении квот на экспорт зерна

Ряд зернотрейдеров готовят судебные иски в связи с нарушениями при выдаче документов, необходимых для получения квоты на экспорт зерна.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Целый ряд компаний хочет подавать в суд. Я сегодня на Совете предпринимателей при Кабинете министров об этом сказал, что ряд компаний сейчас готовят иски в суд», - отметил В.КЛИМЕНКО и добавил: «Я думаю, что в суд будут подавать на Минагрополитики за несделанную работу. Я считаю, что Минагрополитики с задачами, которые возложены Кабинетом министров постановлением, полностью не справилось».

По словам В.КЛИМЕНКО, Министерство аграрной политики по не объясненным причинам одним компаниям выдало необходимые документы, а другим - не выдало.

«Анекдот состоит в другом: Минагрополитики теперь на вопросы, почему вы не выдали (необходимые документы – УНИАН) компаниям известным, с нормальными документами, сегодня стало выдавать документы с пометкой 12 числа. Представители компаний 12 числа находились в здании министерства до восьми часов вечера… Им сказали, что никаких заключений для вас нет, а сегодня ряд компаний вдруг узнают…» - отметил президент УЗА.

Он подчеркнул, что из состава комиссии по распределению квот на экспорт зерна исключили представителей общественных организаций, «это сделало и Минагрополитики, и Минэкономики, по чьей команде – непонятно». «Поэтому никто не смог контролировать процесс, где это было умышленно. По непонятным причинам были отсеяны сотни документов...» - добавил В.КЛИМЕНКО

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Министерство экономики Украины распределило квоты на экспорт зерновых в объеме более 2,7 млн. тонн.

Напомним, 4 ноября т.г. Минэкономики объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Прием заявок продолжается с 4 ноября по 18 ноября 2010 года включительно. Однако Кабмин сократил прием заявок и поручил комиссии распределить квоты 12 ноября.

P.S. Актуальную статью по данной теме "Распределение квот на экспорт зерна: трейдерами сыграли в наперстки?" читайте на сайте УНИАН-Экономика