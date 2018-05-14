Распределение квот на экспорт зерна: с трейдерами сыграли "в наперстки"?

Комиссия по распределению квот Министерства экономики Украины распределила квоты на экспорт зерна. Событие, которого ждали с нетерпением и аграрии, и зернотрейдеры, состоялось в пятницу, 12 ноября. Причем стало неожиданностью для всех участников рынка - как минимум потому, что состоялось практически на неделю ранее оговоренных сроков.

Напомним, ранее Минэкономики заявило о приеме заявок с 20 октября по 3 ноября включительно. Однако на момент окончания указанного срока Министерство не получило ни одной заявки, в связи с чем 4 ноября было объявлено о повторном приеме заявок, который должен был окончиться 18 ноября включительно. Поэтому завершение приема заявок и распределение квот почти на неделю раньше заявленных сроков застало врасплох многие компании, готовящие пакет документов на подачу заявки.

Глава комиссии Министерства экономики, распределявшей квоты, Александр Сухомлин пояснил такую поспешность необходимостью побыстрее начать экспорта, для чего правительство решило ускорить прием заявок и их рассмотрение. Но вот предупредить заинтересованные стороны о своем решении правительство не поспешило - по крайней мере, так утверждают некоторые профильные ассоциации и зернотрейдеры.

Как сообщили прессе уже на заседании комиссии по распределению квот, на заседании Кабмина 10 ноября было принято решение о сокращении срока рассмотрения заявок, и 12 ноября это решение должно было быть опубликовано в газете «Урядовый курьер». Но почему публикация планировалась только на 12 число, фактически на день, когда уже начиналось распределение объемов и поздно было подавать заявки? Этот вопрос пока остался без ответа…

По мнению руководителя аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник, такая поспешность вызвана определенным давлением со стороны мирового рынка и ступором внутреннего. «Я думаю, что где-то было давление со стороны мировой общественности, со стороны тех же компаний. Рынок просто замер, был в ступоре, поэтому решили чуть ли не задним числом свои же проблемы решать», - прокомментировала М.Колесник, добавив, что «по вине не операторов, а именно Министерства аграрной политики было сорвано прошлое распределение». Операторы рынка жаловались, что министерство аграрной политики не выдает подтверждающие документы, которые были необходимы на получение квоты на экспорт зерна.

До последнего момента загадкой для все был механизм распределения квот между участниками, поскольку обсуждались различные варианты – исторический (в зависимости от объема экспорта за последние 3 года), продажа квот на аукционах и т.д. В итоге комиссия удовлетворила все заявки, уменьшив их пропорционально по тем культурам, по которым объем заявок превысил объем квот.

Право поставки пшеницы на внешние рынки получили 14 компаний - из 500 тыс. тонн пшеницы (заявки были на 544 тыс. тонн) наибольшие квоты получили ООО «Серна», ООО «Кернел-Трейд», «Сантрейд» и «Нибулон». Все заявки в объеме 1,482 млн. тонн на экспорт кукурузы были удовлетворены и распределены между 25 компаниями, наибольший объем квоты получили ООО СП «Нибулон», ООО «Кернел-Трейд» и предприятие «СЕРНА». А 200 тыс. тонн ячменя (заявлено 224,3 тыс. тонн) распределены между 7 компаниями. Наибольшие объемы у предприятий «Серна», ООО «Кернел-Трейд», «Сантрейд» и «Нибулон».

Списки компаний, осчастливленных квотами, никого не удивили, в них представлены практически все крупнейшие операторы рынка. Однако были и те, кто не успел получить все необходимые документы, и, соответственно, пролетел с квотой.

По мнению генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, если был предусмотрен определенный механизм, его нужно было придерживаться. «Понятно, что разблокирование экспорта – приоритет номер один, но если, условно говоря, мы экономим несколько дней, но ставим под сомнение механизм распределения квот, то это нерациональный путь», - считает эксперт. «Механизм распределения справедливый по своей сути в том плане, что применяется корректирующий коэффициент, это те механизмы, которые используются в европейском союзе, но нужно было принимать во внимание уже все компании, дождаться срока. Сам принцип справедливый, но его реализация имеет определенные недостатки», - считает В.Лапа.

Однако стали известны и другие интересные подробности выдачи документов на получение квот. Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко уже в понедельник сообщил, что Минагрополитики по необъясненным причинам одним компания выдало необходимые документы, а другим - не выдало. «Анекдот состоит в другом: Минагрополитики теперь на вопросы почему вы не выдали (необходимые документы – УНИАН) компаниям известным, с нормальными документами, сегодня стало выдавать документы с пометкой 12 числа. Представители компаний 12 числа (ноября) находились в здании министерства до восьми часов вечера… им сказали, что никаких выводов для вас нет, а сегодня ряд компаний вдруг узнают…», - сообщил В.Клименко.

Он подчеркнул, что из состава комиссии по распределению квот на экспорт зерна исключили представителей общественных организаций, «это сделало и минагрополитики, и минэкономики, по чьей команде – непонятно». «Поэтому никто не смог контролировать процесс... По непонятным причинам были отсеяны сотни документов...», - добавил В.Клименко.

В.Клименко сообщил, что ряд компаний готовит судебные иски в связи с нарушениями при выдаче документов, необходимых для получения квоты на экспорт зерна. «Целый ряд компаний хочет подавать в суд. Я сегодня на Совете предпринимателей при Кабинете Министров об этом сказал, что ряд компаний сейчас готовят иски в суд», - сообщил В.Клименко, добавив, «я думаю, что в суд будут подавать на минагрополитики за невыполненную работу. Я считаю, что минагрополитики с задачами, которые возложены [на него] Кабинетом министров, полностью не справилось».

Получить оперативный комментарий у Министерства аграрной политики на такие недвусмысленные претензии автору не удалось. Пресс-секретарь министра Галина Карпа попросила официальный запрос (он уже направлен) и пообещала проинформировать общественность об официальной позиции министерства вечером 16 ноября. Впрочем, при этом Г.Карпа напомнила, что, согласно законодательству, ответ на официальные запросы можно готовить в течении 30 дней. Остается надеяться, что Минагрополитики все-таки сработает оперативно, и в этой интересной истории под названием "распределение квот на экспорт зерна", возможно, появятся новые подробности...

В общем, чуда не случилось. С одной стороны, как и прогнозировали многие эксперты, распределение квот на экспорт зерна прошло вроде бы публично. Однако конечный результат этой публичности чем-то напоминал публичность при игре "в наперстки" - вроде все просто и происходит непосредственно перед вашими глазами, и с вашим участием... Вот только под чей наперсток загонят шарик и останется ли он на столе вообще - известно только наперсточнику и зависит только от него.

Понятно, что "наперсточный" осадок, остающийся после такого вот распределения лакомых кусков (в данном случае - экспортных квот), уж никак не придает нашей стране и украинскому АПК инвестиционной привлекательности и шарма. Государство теряет доверие компаний внутри страны, и в смутном свете предстает перед зарубежным сообществом.

Марьяна Щедрая (УНИАН)