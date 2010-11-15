В Херсонской области в январе-октябре сократился вылов рыбы

В Херсонской области в январе-октябре 2010 г. общий официальный объем вылова рыбы и других водных живых ресурсов составил 3,165 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем за этот же период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.

В то же время, согласно сообщению, официальные объемы вылова рыбы во внутренних водоемах области немного превысили прошлогодние. Так, во внутренних водоемах за 10 месяцев 2010 г. выловили 1 тыс. 40,5 тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 0,4% больше, чем в январе-октябре 2009 г.