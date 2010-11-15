Опрос: производители молока - против «поголовного» дотирования.
Производители молока - против «поголовного» дотирования.Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий-производителей молока, проведенный Центром «Социальный мониторинг» с 29 октября по 4 ноября текущего года по заказу общественной организации «Деловая Рада Украины». Такое исследование было сделано в Украине впервые. Всего было опрошено 100 респондентов из разных регионов страны.
«Одной из основных задач опроса было выявление предпочтений производителей молока относительно механизмов государственной поддержки. Данный вопрос на протяжении года является предметом напряженной дискуссии между Министерством аграрной политики и переработчиками молока. Тем не менее, позиция самих производителей не только не принималась во внимание, но даже не была публично артикулирована», - отметил на пресс-конференции сопредседатель общественной организации «Деловая Рада Украины» Михаил Соколов.
Как показали полученные данные, у производителей молока имеются сложившиеся предпочтения относительно желаемой системы господдержки. Так, 55% из всех опрошенных предпочитают получать дотацию на каждый литр сданного молока, а 25% - на голову КРС. При этом среди руководителей предприятий, имеющих надои на корову более 4000 литров в год, сторонников субсидирования закупочных цен уже 57%, а «поголовного» дотирования – только 19%.
При этом 62% производителей выступают против перехода к дотированию на голову КРС, а за – лишь 18%. В свою очередь, среди представителей наиболее высокопродуктивных хозяйств (уровень надоев выше 4000 литров) доля противников перехода составляет уже 68%, а сторонников – 9%.
Ответы руководителей предприятий показывают, что в последние два года, несмотря на кризис, во всех хозяйствах отмечается рост продуктивности молочного стада. В среднем прирост составил 366 литров в год. При этом явными лидерами являются самые маленькие (до 50 голов) и самые крупные (более 700 голов) хозяйства. Первые за два года увеличили надои на корову на 507 литров в год, а вторые – на 920. Необходимо отметить, что крупные хозяйства при этом достигли отметки 5365 литров в год. Аутсайдерами, в свою очередь, стали предприятия с численностью от 50 до 300 коров, у них фиксируется как самая низкая продуктивность 2197 литров на корову в год, так и самый низкий темп прироста надоев 138 литров в год.
«Полученные данные свидетельствуют, что в отрасли идет интенсивный процесс развития за счет повышения продуктивности. Данный подход является стратегически верным и останется таковым в ближайшие годы. Так, надои на корову в ЕС в среднем составляют около 8000 литров в год, а в США 12000. Это означает, что украинские производители могут, как минимум, удвоить объемы производства молока, не увеличивая численность поголовья», - в свою очередь подчеркнула эксперт консалтингового агентства ААА Мария Колесник.
Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что могут увеличить объем производства молока без увеличения поголовья. Для достижения этого результата, по мнению респондентов, необходимо улучшить кормовую базу – 39% (от 78 респондентов), провести селекционные мероприятия/улучшить качество стада – 17% (от 78 респондентов).
«По данным опроса, можно с уверенностью констатировать, что в Украине уже выросла и оформилась группа новых предпринимателей: фермеров и организаторов крупных хозяйств, способных не просто выживать, но и зарабатывать, динамично развивая свой бизнес. Они делают ставку на интенсивное производство и, прежде всего, повышение продуктивности молочного стада и уже добились значительных результатов. Именно они являются локомотивами отрасли и определяют ее будущее. Задача государства – поддержать их, и система выплаты дотаций на единицу произведенной продукции, – решает эту задачу. Переход же к выплатам на голову КРС наоборот приведет к уравниловке. Надеюсь, что народные депутаты прислушаются к мнению самих производителей-получателей дотаций, сохранив, а возможно и усовершенствовав оправдавший себя механизм субсидирования закупочных цен на молоко и мясо», - заключила Мария Колесник.