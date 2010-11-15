Опрос: производители молока - против «поголовного» дотирования.

Производители молока - против «поголовного» дотирования. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей предприятий - производителей молока, проведенный Центром «Социальный мониторинг» с 29 октября по 4 ноября текущего года по заказу общественной организации «Деловая Рада Украины». Такое исследование было сделано в Украине впервые. Всего было опрошено 100 респондентов и з разных регионов страны.

«Одной из основных задач опроса было выявление предпочтений производителей молока относительно механизмов государственной поддержки. Данный вопрос на протяжении года является предметом напряженной дискуссии между Министерством аграрной политики и переработчиками молока. Тем не менее, позиция самих производителей не только не принималась во внимание, но даже не была публично артикулирована», - отметил на пресс-конференции сопредседатель общественной организации «Деловая Рада Украины» Михаил Соколов.

Как показали полученные данные, у производителей молока имеются сложившиеся предпочтения относительно желаемой системы господдержки. Так, 55% из всех опрошенных предпочитают получать дотацию на каждый литр сданного молока, а 25% - на голову КРС. При этом среди руководителей предприятий, имеющих надои на корову более 4000 литров в год, сторонников субсидирования закупочных цен уже 57%, а «поголовного» дотирования – только 19%.

При этом 62% производителей выступают против перехода к дотированию на голову КРС, а за – лишь 18%. В свою очередь, среди представителей наиболее высокопродуктивных хозяйств (уровень надоев выше 4000 литров) доля противников перехода составляет уже 68%, а сторонников – 9%.

Ответы руководителей предприятий показывают, что в последние два года, несмотря на кризис, во всех хозяйствах отмечается рост продуктивности молочного стада. В среднем прирост составил 366 литров в год. При этом явными лидерами являются самые маленькие (до 50 голов) и самые крупные (более 700 голов) хозяйства. Первые за два года увеличили надои на корову на 507 литров в год, а вторые – на 920. Необходимо отметить, что крупные хозяйства при этом достигли отметки 5365 литров в год. Аутсайдерами, в свою очередь, стали предприятия с численностью от 50 до 300 коров, у них фиксируется как самая низкая продуктивность 2197 литров на корову в год, так и самый низкий темп прироста надоев 138 литров в год.

«Полученные данные свидетельствуют, что в отрасли идет интенсивный процесс развития за счет повышения продуктивности. Данный подход является стратегически верным и останется таковым в ближайшие годы. Так, надои на корову в ЕС в среднем составляют около 8000 литров в год, а в США 12000. Это означает, что украинские производители могут, как минимум, удвоить объемы производства молока, не увеличивая численность поголовья», - в свою очередь подчеркнула эксперт консалтингового агентства ААА Мария Колесник.

Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что могут увеличить объем производства молока без увеличения поголовья. Для достижения этого результата, по мнению респондентов, необходимо улучшить кормовую базу – 39% (от 78 респондентов), провести селекционные мероприятия/улучшить качество стада – 17% (от 78 респондентов).