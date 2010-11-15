Запасы зерна к 1 ноября сократились на 16%

В Украине по данным на 1 ноября 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 18,9 млн. тонн зерна (на 16% меньше против 1 ноября 2009 г.), в том числе 8,5 млн. тонн пшеницы, 2,6 млн. тонн ячменя, 6,3 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ржи.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 10,2 млн. тонн зерна (на 15% меньше), в том числе 4,7 млн. тонн пшеницы, 1,7 млн. тонн ячменя, 2,6 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 8,7 млн. тонн зерна (на 17% меньше), в том числе зернохранящие – 6,4 млн. тонн (на 13% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 5,6 млн. тонн (на 14% больше, чем на 1 ноября 2009 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2,1 млн. тонн (на 0,1% меньше), предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 3,5 млн. тонн (на 24% больше, чем в прошлом году).