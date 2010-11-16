В Донецкой области с начала года цены реализации агропродукции повысились на 35,6%

В Донецкой области средние цены реализации сельскохозяйственной продукции с начала текущего года по сравнению с январем-октябрем 2009 года повысились на 35,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в том числе цены на растениеводческую продукцию выросли в 1,5 раза, на продукцию животноводства – на 22,2%.

В облстате подчеркнули, что положение товаропроизводителей в значительной степени зависит от ценовой ситуации на аграрном рынке. В январе-октябре 2010 года сельскохозяйственные предприятия области продавали скот и птицу дороже, чем год назад, на 4,8%, яйца – на 34,8%, картофель – на 38,3%, зерновые и зернобобовые культуры – на 43,6%, семена подсолнечника – в 1,6 раза, молоко и молочные продукты – в 1,7 раза, овощи – в 1,8 раза.

Это могло бы значительно улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, если бы не уменьшение объемов продаж, отметили в статуправлении.

Общий объем реализации сельскохозяйственной продукции области уменьшился по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 4,7%. Следствием сложившейся в нынешнем году динамики цен на продукцию аграрного сектора при снижении объемов ее продаж стало повышение потребительских цен, особенно на молочные продукты и овощи, заключили в облстатуправлении.