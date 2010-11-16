Президент уволил трех заместителей министра аграрной политики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил трех заместителей министра аграрной политики Украины

Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.

В частности, уволены заместители министра Анатолий СКОРЧЕНКО, Евгения ЛАВРОВА. Также уволен Иван ДЕМЧАК в соответствии с поданным им заявлением.

Кроме того, Президент уволил Олега РУМЕЖАКА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору и Наталию МЕЗЕНЦЕВУ - с должности первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации.