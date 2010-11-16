Действия квот на экспорт зерна продлят

Украина продлит действие квот на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он напомнил, что квоты введены до конца 2010 года. «Балансы будут подсчитаны в декабре, и решение будет принято, что квота будет продолжена. Это однозначно», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что объемы квот и методика их распределения будут определены в декабре.

Он напомнил, что в ВРУ находится законопроект относительно проведения аукционов для выделения квот. «Если проект будет рассмотрен и принят, тогда квоты будут выделяться по этому закону», - отметил министр.

Министр сообщил, что с начала текущего маркетингового года Украина уже поставила на внешние рынки более 5,5 млн. тонн зерновых. Кроме того, еще 2,7 млн. тонн зерна будет экспортировано в рамках квоты. Таким образом, до конца 2010 года экспорт зерновых составит 8,5 млн. тонн при расчетном объеме экспорта на текущий МГ 12,5-13 млн. тонн.

Таким образом, по мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, во втором полугодии текущего маркетингового года Украина сможет поставить на внешние рынки не более 5 млн. тонн зерновых. Он отметил, что по таким культурам, как рожь и ячмень, Украина уже практически исчерпала экспортный потенциал, но имеет возможность экспортировать пшеницу и кукурузу.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета Министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензий на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной в Министерство экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.