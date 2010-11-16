Действия квот на экспорт зерна продлят
До июня 2011 года...
Украина продлит действие квот на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.
Он напомнил, что квоты введены до конца 2010 года. «Балансы будут подсчитаны в декабре, и решение будет принято, что квота будет продолжена. Это однозначно», - сообщил министр.
Он подчеркнул, что объемы квот и методика их распределения будут определены в декабре.
Он напомнил, что в ВРУ находится законопроект относительно проведения аукционов для выделения квот. «Если проект будет рассмотрен и принят, тогда квоты будут выделяться по этому закону», - отметил министр.
Министр сообщил, что с начала текущего маркетингового года Украина уже поставила на внешние рынки более 5,5 млн. тонн зерновых. Кроме того, еще 2,7 млн. тонн зерна будет экспортировано в рамках квоты. Таким образом, до конца 2010 года экспорт зерновых составит 8,5 млн. тонн при расчетном объеме экспорта на текущий МГ 12,5-13 млн. тонн.
Таким образом, по мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, во втором полугодии текущего маркетингового года Украина сможет поставить на внешние рынки не более 5 млн. тонн зерновых. Он отметил, что по таким культурам, как рожь и ячмень, Украина уже практически исчерпала экспортный потенциал, но имеет возможность экспортировать пшеницу и кукурузу.
Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета Министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.
Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.
Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.
Документом утвержден также порядок выдачи лицензий на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной в Министерство экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.