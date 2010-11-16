Аграрии Тернопольской области завершили сбор подсолнечника и сои.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, подсолнечник убран с площади 10,7 тыс. га (100%), намолочено 13,7 тыс. тонн при урожайности 13,2 ц/га. Сравнительно с прошлым годом урожайность уменьшилась почти на 50%.

Также, по ее данным, соя обмолочена на площади 24 тыс. га (100%), намолочено 40,5 тыс. т зерна при средней урожайности 17 ц/га (на уровне прошлого года).

Также аграрии области завершают сбор кукурузу. В настоящее время она убрана с площади 56,2 тыс. га (92%), намолочено 308,5 тыс. т зерна, средняя урожайность – 55 ц/га.