В законе о госзакупках не должно быть исключений – Всемирный банк

В законе о государственных закупках не должно быть исключений, позволяющих тем или иным предприятиям проводить закупки, не используя нормы этого закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР в Киеве в ходе конференции, посвященной обсуждению вопроса о проведении госзакупок в Украине, комментируя предложение Кабинета министров вывести из-под действия закона о госзакупках Аграрный фонд и Госрезерв.

Он подчеркнул, что согласно директивам Европейского Союза, вопросы о проведении закупок предприятиями определенной сферы могут определяться отдельными законами, а не исключениями из общего.

«Вводить отдельный порядок закупок коммунальными предприятиями или предприятиями аграрного сектора – это важно. Однако это надо делать путем отдельных законов, а не исключениями в законе», - отметил М.РАЙЗЕР.

Кроме того, он отметил, что проверки, касающиеся проведения тендеров необходимо проводить после окончания конкурса и заключения контракта, а ни как не до этого. Вопросы о законности проведенного тендера, по мнению М.РАЙЗЕРА, не должны регулироваться законом о госзакупках.

«В поправках предусматривается, что ГлавКРУ, Антимонопольный комитет, или Счетная палата должны это делать и проверять еще до того, как подписан контракт. Это не обязательно. Надо потом проверять. И если будут нарушения, то тот, кто их допустил должен отвечать за это… Любые проверки надо делать после того, а не до того. Вопросы нарушения не должны решаться в рамках закона о госзакупках», - отметил М.РАЙЗЕР.

Он также подчеркнул, что участники тендеров должны иметь возможность оспаривать результаты в независимом профессиональном органе.

Таким образом, отметил М.РАЙЗЕР, Антимонопольный комитет, которому некоторыми поправками предлагается проводить такие проверки, не подходит для этого. «Для того, чтоб Антимонопольный комитет мог проводить такие проверки, необходимо внести изменения в закон об АМКУ, дающие ему такие полномочия, и обеспечить профессиональными кадрами.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Кабинет министров Украины одобрил ряд изменений к закону о государственных закупках.

По информации министра экономики Василия ЦУШКО, в частности, предлагается вывести из-под действия закона Аграрный фонд и госрезерв. Также предприятиям будет разрешено использовать собственные средства без применения норм закона о госзакупках. Также предлагается дать возможность областным управлениям экономики самостоятельно принимать решение о проведении тендеров государственными учреждениями, в частности, закупок у одного участника.

Позже Еврокомиссия и Всемирный банк высказали ряд замечаний к изменениям к закону, в частности касающиеся предоставления права проведения закупок у одного участника с государственными монополиями (Аграрный фонд и Госрезерв).

26 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что конструктивные замечания и предложения ЕС и ВБ будут учтены.

В свою очередь первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не подпишет изменения к закону о госзакупках, если они не будут согласованы с международными организациями.