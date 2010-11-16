Аграрный фонд начал интервенцию муки для стабилизации цен на хлеб

Агарный фонд начал интервенцию муки для стабилизации цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На сегодня Аграрный фонд уже начинает интервенцию на рынок муки для того, чтобы хлебокомбинаты могли использовать зерно фонда для стабилизации цен», - сообщил министр.

Он отметил, что Аграрный фонд располагает 1,6 млн. тонн зерна. Кроме того, 1,5 млн. тонн закуплены в региональные запасы. «Требования, которые прописаны в законодательстве, по обеспечению 20% потребности ежегодного потребления выполнены», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.