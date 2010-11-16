МинАП надеется решить спорные вопросы по экспорту зерна путем переговоров

Министерство аграрной политики Украины надеется решить спорные вопросы, связанные с выделением квот на экспорт зерна, путем проведения переговоров.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Если компании имели (объемы зерна – УНИАН) и предоставили их, конечно, будем встречаться в суде или будем проводить досудебные переговоры. Я уверен, что мы найдем взаимопонимание», – заявил министр.

Он заверил, что те компании, которые своевременно подали заявки, и министерство проверило их, получили необходимые справки.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению Украинской зерновой ассоциации, ряд зернотрейдеров готовят судебные иски в связи с нарушениями при выдаче документов, необходимых для получения квоты на экспорт зерна. Они заявляют, что Министерство аграрной политики по необъясненным причинам ряду компаний выдало необходимые документы, подтверждающие наличие зерна и возможность его экспорта, а другим компаниям, имеющим все необходимые документы, – не выдало, в связи с чем они были лишены возможности принимать участие в распределении квот на экспорт зерна. В частности, квоты не получили такие транснациональные компании, как «Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина)», «Каргилл», «Луи Дрейфус Коммодитиз Украина ЛТД» и другие.

Напомним, 12 ноября т.г. Министерство экономики Украины распределило квоты на экспорт зерновых в объеме более 2,7 млн. тонн.