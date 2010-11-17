Посол Украины обсудила в ФРГ вопросы партнерства в аграрном секторе

Посол Украины в Германии Наталия ЗАРУДНАЯ обсудила с государственным секретарем Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ Робертом КЛОЗОМ вопросы углубления украинско-немецкого партнерства в аграрном секторе в контексте посткризисного развития Украины и Германии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, немецкая сторона была проинформирована о развитии экономики Украины, прежде всего сельскохозяйственной отрасли в 2010 году, а также о последних шагах правительства с целью улучшения инвестиционного и делового климата Украины.

Большое внимание было уделено деятельности двустороннего Аграрного комитета, регулярность проведения заседаний которого будет способствовать положительной динамике развития сотрудничества между аграриями двух стран. Стороны положительно оценили приобретенный опыт в этой сфере, особенно содействие со стороны Германии в модернизации украинского АПК, а также реализацию конкретных инвестиционных проектов, в частности в сферах биотехнологий и возобновляемой энергетики, растениеводства, животноводства, хмелеводства и тому подобное.

Значительное внимание было уделено вопросу создания зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, при этом немецкая сторона четко высказалась за либерализацию торговли продовольственными товарами, которая будет соответствовать интересам всех сторон. Именно этот вопрос станет предметом дискуссии на Третьем саммите министров сельского хозяйства стран мира, который состоится в рамках международной выставки «Зеленая неделя» в Берлине в январе 2011 года.

На встрече поднимался также вопрос организации национального стенда Украины на сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя-2011» и участия немецкой делегации в выставке «Агро-2011», проведение которой запланировано осенью в следующем году в Киеве.

