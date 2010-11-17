Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет развитие сельского хозяйства главным приоритетом на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на торжествах, посвященных Дню работника сельского хозяйства.

«Для нас село является главным приоритетом, и на нем мы сконцентрируем все основное внимание в 2011 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2011 году правительство планирует увеличить финансирование агропромышленного комплекса. «Мы выделим больше денег для поддержки села. Будьте уверены, правительство выделит все возможные ресурсы, чтобы село развивалось», - сказал он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что одной из главных задач в агропромышленном секторе является развитие животноводства.

Также премьер подчеркнул необходимость развития оптовых рынков и необходимость создания системы овощехранилищ.