Предприятия Винницкой области увеличили производство джемов и желе

В январе-октябре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 20,470 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 19,61% или на 3,356 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан.

Рост производства данного вида продукции вызван возросшим спросом на него.

В частности, в октябре 2010 года по сравнению с октябрем 2009 г. производство джемов, желе и паст фруктовых перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 16,82% или на 0,641 тыс. тонн – до 3,169 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем 2010 г. производство сократилось на 18,93% или 0,740 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 17,301 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 30,04% или на 3,997 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. Производством джемов, желе и паст фруктовых в Винницкой области занимается компания «Аграна Фрут Украина» и Могилев-Подольский консервный завод.