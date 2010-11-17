АМК начал рассмотрение дела в отношении супермаркета "Таврия В" в Хмельницком

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало рассмотрение дела в отношении супермаркета "Таврия В" в Хмельницком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отделения АМК, в помещении супермаркета "Таврия В" рядом с ценниками на майонез размещена информация "100% БЕЗ консервантов".

При этом на упаковках майонезов провансаль «Элит» 60% жирности (460 г), Столовый майонез провансаль «Люкс» 35% жирности (460 г) и Столовый майонез провансаль «Люкс» 35% жирности (200 г) указано, что они содержат консервант Е 202 (Сорбат калия).

АМК продолжает расследование по делу.