АМК начал рассмотрение дела в отношении супермаркета "Таврия В" в Хмельницком
15:54, 17 ноября 2010Агро
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Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало рассмотрение дела в отношении супермаркета "Таврия В" в Хмельницком.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отделения АМК, в помещении супермаркета "Таврия В" рядом с ценниками на майонез размещена информация "100% БЕЗ консервантов".
При этом на упаковках майонезов провансаль «Элит» 60% жирности (460 г), Столовый майонез провансаль «Люкс» 35% жирности (460 г) и Столовый майонез провансаль «Люкс» 35% жирности (200 г) указано, что они содержат консервант Е 202 (Сорбат калия).
АМК продолжает расследование по делу.
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