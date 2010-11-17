В НК могут внести поправку, изменяющую механизм господдержки производителей молока и мяса

В Налоговый кодекс Украины могут внести поправку, которая позволит Министерству аграрной политики изменить механизм господдержки производителей молока и мяса, сообщают "Подробности" со ссылкой на сайт Версии.com. Речь идет о переходе к выплате дотации на голову крупного рогатого скота (КРС), вместо субсидирования закупочных цен.

Издание напоминает, что народный депутат, член Комитета по вопросам агрополитики ВР Григорий Калетник вчера заявил, что будет голосовать за переход от субсидирования закупочных цен к выплате дотаций на голову КРС. В то же время, налоговый комитет рекомендовал ВР сохранить прежнюю систему дотирования - субсидирование закупочных цен.

По мнению экспертов, переход к дотированию на голову КРС невыгоден высокопродуктивным хозяйствам, являющимся локомотивами развития отрасли, а также потребует создания огромного административного аппарата для распределения дотаций между 1,6 миллиона собственников 2,2 миллиона украинских коров. Так, независимый эксперт Игорь Хсив утверждает, что введение новых схем господдержки (дотирования на голову КРС), которые заменяют существующий порядок дотирования производителей молока (субсидирования закупочных цен), не способствует повышению эффективности и продуктивности молочно-товарного производства и животноводства. "Он (новый порядок. – ред.) приведет только к коррупции, обогащению руководителей и чиновников, которые будут проводить эти схемы платежей через чиновничью вертикаль", - считает Хсив. Более того, по его словам, такое нововведение приведет к резкому сокращению производства молока в Украине, которое и так является не эффективным и очень затратным, и еще больше увеличит зависимость Украины от импорта, в том числе, молочной продукции из-за границы.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного в конце октября центром "Социальный мониторинг", 62% производителей молока выступают против перехода к выплате дотаций на корову, "за" лишь 18%. В свою очередь, схему, при которой дотации выплачиваются на литр сданного молока, поддерживают 55% производителей.

По материалам Версии.com