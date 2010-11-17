Аграрии Тернопольской области завершили сбор сахарной свеклы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом с площади 51,9 тыс. га выкопано 1,345 млн. т свеклы, средняя урожайность составляет 260 ц/га. «Сравнительно с прошлым годом, урожайность уменьшилась на 56 ц/га, поскольку в то время, когда вносились химикаты, постоянно падал дождь, и они не дали защиты, значительная площадь сахарной свеклы была повреждена болезнями», – объяснила причину уменьшения урожайности М.ДЕРМАНСКАЯ.

Вместе с тем, заметила она, посевные площади сахарной свеклы в этом году увеличились на 18 тыс. га, благодаря чему, сравнительно с прошлым годом, объем урожая вырос на 346 тыс. т.