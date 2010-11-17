Производство тракторов в Украине увеличилось в 3,8 раза

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-октябре т.г. увеличилось в 3,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 443 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство сеялок в Украине в январе-октябре т.г. увеличилось на 60,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2 172 штук, а борон дисковых – в 2,1 раза – до 1 581 штуки.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2009 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства сократилось на 77,2%, по сравнению с 2008 годом, до 1 443 штук. Производство сеялок в Украине в 2009 году сократилось на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 1 582 штук, а борон дисковых – на 83,2% – до 926 штук.