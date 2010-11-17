Производство хлебобулочных изделий сократилось на 2,7%

В Украине в январе-октябре 2010 года объемы производства хлебобулочных изделий сократились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 1,426 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране было произведено 153 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 1,7% больше, чем в октябре 2009 года, и на 0,9% больше, чем в сентябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство хлебобулочных изделий в Украине составило 1,754 млн. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 году.