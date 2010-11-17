Производство колбас в Украине выросло на 1,8%

В Украине производство колбасных изделий по итогам января-октября 2010 года составило 223 тыс. тонн, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране было произведено 23,7 тыс. тонн колбас, что на 5,4% меньше, чем в сентябре 2010 года, и на 7,8% больше, чем в октябре 2009 года.

Справка УНИАН. Производство колбасных изделий в Украине в 2009 году выросло на 19,3% – до 260 тыс. тонн, в 2008 году – на 0,7%, до 322 тыс. тонн.