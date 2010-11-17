Производство соков упало на 2,4%

В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам января-октября 2010 года составило 605 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране было произведено 67,1 тыс. тонн соков и нектаров, что на 16,5% меньше, чем в сентябре 2010 года, и на 6,3% больше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство фруктовых, овощных соков и нектаров в Украине составило 702 тыс. тонн, что на 28% меньше, чем в 2008 году.