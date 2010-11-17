Производство обработанного молока выросло на 6%

В Украине по итогам января-октября 2010 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 682 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. было произведено 70,4 тыс. тонн молока, что на 6,5% меньше, чем в сентябре 2010 года, и на 9,9% больше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 годом – до 758 тыс. тонн.