Производство сливочного масла выросло на 4%

В Украине по итогам января-октября 2010 года произведено 69,1 тыс. тонн сливочного масла, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. было произведено 7,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 11,4% больше, чем в сентябре 2010 года, и на 22,7% больше, чем в октябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года в Украине было произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году.