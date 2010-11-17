В Кировоградской обл. запасы кормов сократились на 1,2%

На складах сельхозпредприятий Кировоградской области (кроме малых) запасы кормов всех видов по состоянию на 1 ноября 2010 года составили 83,7 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, в частности запасы концентрированных кормов составили 33,1 тыс. тонн, что на 8,4% меньше, чем годом ранее.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось 11,3 ц кормов всех видов против 12,5 ц в прошлом году, в том числе концентрированных – 4,5 центнера (в 2009 году – 5,3 ц).