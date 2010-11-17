В Украине производство подсолнечного масла выросло на 8%

В Украине по итогам января-октября 2010 года произведено 2 млн. 340 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране произведено 294 тыс. тонн масла, что на 76,7% больше, чем в сентябре 2010 года, и на 7,1% больше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 2,7 млн. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 49,5% больше, чем в 2008 году.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.