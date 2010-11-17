В Кировоградской обл. объем выращивания скота и птицы вырос

В январе-ноябре 2010 года объем выращивания птицы и скота всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировоградской области увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Так, объем выращивания свиней увеличился на 20,6% - до 6,9 тыс. тонн, птицы - на 1% - до 326,1 т, выращивание крупного рогатого скота сократилось на 6,2% - до 3 тыс. т.

У сельхозпредприятий соотношение выращивания скота и птицы к реализации на убой составляло 121,2% (в январе-октябре 2009 года – 141,1%). Среднесуточный прирост при выращивании, кормлении и нагуле КРС снизился на 8,3%, свиней – на 5,5% и составил соответственно 432 г и 258 г.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями доля свиней составляла 64,5% (в январе-октябре 2009 года – 56,9%), крупного рогатого скота – 34,9% (41,3%), птицы всех видов – 0,2% (1,2%).