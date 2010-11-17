В Украине производство спредов снизилось на 14,6%

В Украине в январе-октябре 2010 года было произведено 49,5 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. было произведено 5,4 тыс. тонн спредов, что на 7,7% больше, чем в сентябре 2010 года, и на 25,5% меньше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 72,7 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 10,1% меньше, чем в 2008 году.