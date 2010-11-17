В Украине производство жирных сыров снизилось на 7,4%

В Украине производство жирных сыров по итогам января-октября 2010 года составило 184 тыс. тонн, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство жирных сыров в стране составило 20,4 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем в сентябре т.г., и на 15,6% больше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство жирных сыров составило 227 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в 2008 году.